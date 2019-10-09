Önlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı “katarakt” alıyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKOftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinden kaynaklı hastalıklar içinde, en sık kataraktın görüldüğünü belirterek, "Katarakt, dünyada önlenebilir körlük nedenleri arasında birinci sırada." dedi. Arslan, Alcon Farkındalık Projesi kapsamında, 10 Ekim Dünya Görme Günü'nde konuştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde görme kusuru olan kişi sayısının 284 milyon olduğunu ifade eden Arslan, bunların 39 milyonunun ya çok az görebildiğini ya da tamamen karanlık içinde bulunduğunu söyledi. Dünyada tedavi edilebilir körlük sebeplerinin yaklaşık yarısını, halk arasında "göze perde inmesi" olarak bilinen kataraktın oluşturduğunu belirten Arslan, kataraktın, göz merceğinin bulanıklaşarak daha az ışık geçirmesi ile oluştuğunu aktardı.