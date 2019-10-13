Keçiörenli Muhtarlar: Hepimiz Mehmetçiğiz

BUGÜN NELER OLDU

Muhtarlar Derneği üyesi bir grup HDP önüne siyah çelenk bırakmasının ardından dernek başkanı Muhammet Ekrem Kılıç basın mensuplarına açıklamada bulundu. Başkan Kılıç, "İdeojileri farklı olsa da ortak kaygısı vatan olan tüm siyasi partiler ve üyeleri söz konusu ülke bütünlüğü, millet güvenliği olduğunda siyasi görüşlerini rafa kaldırıp tek yumruk olmaları gerekmektedir" dedi. "Amaçlarının siyaset adı altında başka hesaplar yapmak olduğu gün yüzüne çıkmıştır" Barış Pınarı Harekatı'nın sınır güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlendiğini vurgulayan Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç, "HDP'yi şahsımız ve temsil ettiğimiz mahalle sakinleri adına şiddetle kınıyor ve Keçiören ilçesindeki muhtarlar olarak bu tarz davranışlarda bulunanlara bugün, söz konusu vatansa gerisinin teferruat olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Siz hain olsanız da biz hepimiz Mehmetçiğiz" ifadelerini kullandı.