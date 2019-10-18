Yenilsem de yensem de ağlıyorum ben

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için altın madalya kazandığını söyledi. Rusya'daki final müsabakasını anlatan Busenaz Sürmeneli, 5 maç yaptığını ve zorlu mücadeleler verdiğini belirterek,ifadelerini kullandı.Dünya şampiyonu milli boksör, kendisini ve kariyerini şöyle anlattı: "21 yaşındayım. Trabzon Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 4. sınıfta okuyorum. Yaklaşık 10-12 senedir boksla uğraşıyorum. Trabzon bölgesindenim.Boks hayatımızı komple değiştiriyor. Bana bayrağı gururla taşıyabilme görevini verdi.""Annem her zaman yanımdaydı. Babam ilk başlarda karşı çıktı ama sonra o da alıştı. Şu anda ailemin hepsi bana destek veriyor. En büyük destekçilerim onlar diyebilirim. Boks sporu yaptığımız için herkes bizi sert, konuşmayan, havalı sanıyor ama gerçekten arkadaşlarım da bilir, güler ve eğlenirim. Böyle bir kişiliğim yoktur. Boksa başladığında zorlandığım zamanlar oldu. Tabii ki psikolojik ve fiziksel etkenler de oldu.gong çaldı ve maç bitti. Müsabaka tamamlandığında, 'Bu sefer oldu' dedim. 'Bu sefer yaptım. Onlar için yaptım.' diye düşündüm. Ağlamaktan çok bir şey düşünemiyorsun. Çok mutlu ve gururlu olduğum kesindi. Her sporcunun hedefi olimpiyattır. Benim de hedefim tabii ki olimpiyat. Zirveye çıkmak kadar orada kalmak da çok zor. Bizim asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak. İlk hedef ise Londra'da yapılacak olimpiyat elemeleri. Orada kota alıp, ülkemize madalya kazandırmak. Türk halkını olimpiyata gitmek kesmiyor bence. İnşallah takım olarak kota alıp, madalyayla Türkiye'ye dönmek istiyoruz."