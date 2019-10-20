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: Tokyo’da marşımızı okutacağız

Giriş Tarihi: 20.10.2019
Ahmet Önder: Tokyo’da marşımızı okutacağız

ALMANYA'DAKI Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi Türkiye tarihinde bir ilke imza atan Ahmet Önder, gelecek hedefleriyle ilgili konuştu. Jimnastik sporuna başladıktan kısa bir süre sonra babasını kaybeden fakat ona verdiği sözü yerine getirmek için pes etmeden çalışan Önder, "8 yaşında başladığım bu sporu 15 yıldır yapıyorum. En büyük destekçim babama söz vermiştim. Hayalimin olimpiyat madalyası olduğunu söylemiştim. Madalya alarak olimpiyatlara kota aldım ve bu sözü tutmak için bir fırsat yakaladım" diye konuştu.

SIRADA OLİMPİYAT MADALYASI VAR
2020 Olimpiyatları'na odaklandığını söyleyen Önder, "Dünya Şampiyonasında aldığımız madalya ile birlikte 'Neden bir olimpiyat madalyasını da ülkemize kazandırmayalım?' diye inanmaya başladık. Şimdi bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnanıyorum ki Olimpiyatlar'da İstiklal Marşımızı okutacağız" dedi.

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Ahmet Önder: Tokyo’da marşımızı okutacağız
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