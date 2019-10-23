Etimesgut’un şehidi dualarla anıldı

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PKK'lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu geçen ay Mardin Ömerli'de şehit düşen Polis Özel Harekat Mardin Şube Müdürü Tufan Kansuva, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde anıldı. Şehidin ailesi tarafından düzenlenen programda Tufan Kansuva için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programa Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Şehit Kansuva'nın ailesi, silah arkadaşları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.Törene katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Bazı ülkelerin yönetimlerinin Türkiye'nin küresel terör örgütleri ile yıllardır acı bedeller ödeyerek yapmış olduğu meşru müdafaasını 'Kürt-Türk' savaşı gibi gösterme çabaları art niyetli olup, sinsi planları gereği açık seçik iftiradır. Bu mücadele tehlike olan PKK-PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile Türkiye'nin tek başına mücadelesidir"dedi. Yalçın Toçu, "Şehidimiz Tufan Kansuva'nın manevi şahsında tüm şehitlerimizi minnetle şükranla rahmetle anıyorum" diye konuştu.