Yenimahalle’nin rüzgâr kızı ödüle doymuyor

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GÖRME Engelliler Atletizm Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya alan sporcu olarak tarihe geçen Yenimahalle Belediyesi'nin Görme Engelli Milli Sporcusu Havva Elmalı'ya bir ödül de Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden geldi. Elmalı, İl Müdürlüğü'nün Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlediği Sporun Enleri ödül töreninde Dünya Gençler Şampiyonluğu'ndan dolayı ödüle layık görüldü. Ağustos ayında İsviçre Nottwil'de, Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından düzenlenen Para Atletizm Şampiyonası'nda 800 ve 1500 metrede dünya gençler rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi olan Havva Elmalı, Yenimahalle'yi gururla temsil etmeye devam ediyor.