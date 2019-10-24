Yeşil AKS 5 bölümden oluşacak

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Murat Kurum'un talimatıyla başlayan "Ankara Güney Ekolojik Koridoru" çalışmalarında detaylar belli oldu. Aşağı İmrahor, Orta İmrahor, Yukarı İmrahor, Yakupabdal, Yeşilkent, Karataş ve Boztepe mahalleleri sınırlarından geçen ve yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanı kaplayan Kanal Ankara projesi 7 etaptan oluşacak ve yeşil alanları, sosyal alanları ile ön plana çıkacak. Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek.Proje, içinde su sporları, doğa sporları, macera parkı, seyir terası, tırmanma duvarı, macera köprüsü, fantastik oyun alanı, engelsiz oyun alanı, paintball alanı, piknik alanı ve konser alanları gibi aktivite bölümlerini barındıracak.Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yaklaşık 750 bin metrekarelik alanda kurulacak Gölbaşı Millet Bahçesi'nin projesi de tamamladı. Proje, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletindeki sempozyumda 'En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.Proje kapsamında, çocukların aileleriyle beraber doğal ortamda vakit geçirecekleri ve eğlenerek öğrenecekleri oyun alanları, sosyal etkinlik alanları, spor alanları ile kuş gözlem kuleleri tasarlandı. 2020'de inşasına başlanacak proje, doğal sulak alana ve kuşların üreme alanlarına zarar vermeyecek şekilde ahşap donatılar ve çevreye uyumlu doğal malzemeler kullanılarak hayata geçirilecek. Ekolojik koridorun 3'üncü bölümündeki Mogan Gölü doğusunda 2,5 kilometrelik alanda ve batısında 2 kilometrelik alanda kıyı düzenlemesi uygulama projeleri de Bakanlık tarafından tamamlandı.BALLIKPINAR köyü Dede Gölü mevkisindeki yaklaşık 125 hektar büyüklüğündeki arboretum alanının 25 hektarlık kısmı için uygulama projesi yaptırıldı. Ankara Gölbaşı Arboretumu, bilimsel, doğal, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan Ankara'ya katkı sağlayacak. Proje, kent halkı, öğrenciler ve araştırıcılar için bir eğitim ve çalışma ortamı oluştururken, aynı zamanda rekreatif faaliyetleri de kapsayan ve İç Anadolu Bölgesi'nin bitki türlerinin koruma altına alınmasını, insanlarda bitki, doğa sevgisi ve çevre bilinci gibi kavramların gelişmesine de katkı da bulunacak.