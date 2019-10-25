Başkan Altınok’a iki ödül birden

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KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bülent Yurt Hukuk ve Demokrasi Ödülleri Töreni'nde "Yılın Belediye Başkanı", Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından da "Yılın İlçe Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü. Litai Konukevinde düzenlenen ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Başsavcı Mehmet Akarca, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner gibi birçok seçkin ismin katıldığı Bülent Yurt Hukuk ve Demokrasi Ödülleri Töreni'nde Başkan Altınok, Yılın Belediye Başkanı Ödülünü Hukuk Demokrasi Kurumu Genel Başkanlarından Semra Konuk ve Avukat Mithat Konuk'un elinden aldı. Bölgelerinde başarılı siyasetçi, belediye başkanı, bürokrat, iş insanı ve kamu görevlilerinin Kamu-Der Yönetim, Denetim, Onur ve Danışma Kurulu Üyeleri ile il ve ilçe temsilcileri tarafından belirlenmesi sonrası Başkan Altınok'a "Yılın İlçe Belediye Başkanı" ödülü verildi. Altınok, ödülünü işadamı Erkan Toksoy'un elinden aldı.