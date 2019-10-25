Kanser savaşçıları doğa için de savaşıyor

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YENIMAHALLE Belediyesi "Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında, Ankara Meme Hastalıkları Derneği ile birlikte ağaç dikti. Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Meme Kanserini yenmiş kadınlar ile yakınları, Onkoloji Hastanesi doktorları ve personellerinin katıldığı etkinlikte, toplamda 100 çam fidanı toprakla buluştu. İstanbul Yolu üzerindeki belediyeye ait ağaçlandırma alanında düzenlenen ağaç dikim töreninde küreği eline alan Kartal, katılımcılarla birlikte ağaç dikti. Etkinlikle hem meme kanserine dikkat çeken hem de insanlığa nefes olan ağaçları diken kadınlar, desteklerinden ötürü Yenimahalle Belediyesi'ne teşekkür ettiler.