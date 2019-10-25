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Refüje çarpan pikap devrildi

Belediye çalışanlarını taşıyan pikap refüje çarparak devrildi. sürücü ile birlikte 3 işçi hafif şekilde yaralandı

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Refüje çarpan pikap devrildi
ANKARA Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı ekibi taşıyan Feridun Aslan'ın kullandığı pikap, Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine giderken refüje çarpıp aydınlatma direğini devirdi ve karşı şeride geçerek devrildi.

BELEDIYE ÇALIŞANLARI YARALANDI
Kazada pikapta bulunan belediye çalışanları Halil Cankurt ve Ramazan Yılmaz ile araç sürücüsü Feridun Aslan yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi Keçiören istikametinin çift şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.
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Refüje çarpan pikap devrildi
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