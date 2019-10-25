Refüje çarpan pikap devrildi

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı ekibi taşıyan Feridun Aslan'ın kullandığı pikap, Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine giderken refüje çarpıp aydınlatma direğini devirdi ve karşı şeride geçerek devrildi.Kazada pikapta bulunan belediye çalışanları Halil Cankurt ve Ramazan Yılmaz ile araç sürücüsü Feridun Aslan yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi Keçiören istikametinin çift şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.