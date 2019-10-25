Ruslar ‘nefesinizi ensemizde hissettik’ dedi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, federasyon olarak son 10 yıldaki planlı ve programlı çalışmaların ardından ilklerin yaşandığı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade etti. Dünya Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandıklarını hatırlatan Özen, "Takımımız finali saliseyle ekol olan Rus Milli Takımı'na kaptırdı. Ruslar şaka yoluyla bize, 'Sizi ensemizde hissettik ve hiç bu kadar korkmamıştık' dediler"
diye konuştu.
İLKLERE İMZA ATTIK
TSSF Başkanı Özen, şunları kaydetti: "Büyükler paletli yüzmede ilk kez bir Avrupa şampiyonluğu kazandık. Su altı hokeyinde de tarihi bir ilki başardık. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Milli Takımı'mız üç kez üst üste şampiyon oldu. Federasyon tarihimizde ve uluslararası bu yaş grubunda dünya tarihinde bir ilke imza attık.
Danimarka'da 32'ncisi düzenlenen CMAS (Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu) Zıpkınla Balık Avı Müsabakalarında milli takım tarihinde ilk kez üçüncülük madalyası aldı. Bu başarı Türkiye için bir tarih oldu."
HALKTAN TALEP ARTIYOR
Her yıl kazanılan başarıların, sorumluluklarını arttırdığına dikkati çeken Özen, şöyle devam etti: "Bu madalyalarla ülkemizde su altı sporlarını tanıtmak ve sevdirme konusunda büyük bir başarı kaydettiğimizi düşünüyoruz. Bizimle iletişime geçenler çocuklarını spora yönlendirme konusunda destek istiyorlar. Hokey, paletli yüzme branşlarında çok hızlı bir artış var. Antrenörlük kurslarımızla bunları ülkemizin her yerine taşımak istiyoruz. Daha önce müsabaka yapılmamış illerde müsabaka yaparak, branşlarımızı tanıtmayı hedefliyoruz."
"SU ALTI HOKEYİNDE İYİ BİR DURUMDAYIZ"
TSSF Başkanı Özen, su altı hokeyinde çok iyi bir yerde olduklarını tüm dünyadan kendilerine özel talepler geldiğini vurguladı. Seviyelerini yükseltmek amacıyla kendileriyle ortak kamp yapmak isteyen yabancı milli takımların bulunduğunu aktaran Özen, "Hem 23 yaş altında hem de büyüklerde dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Sualtı Hokeyi Milli Takımımız artık bir dünya markası. Uluslararası liglerde oynayarak takdir ve davet alan oyuncularımız var. Ara sezonlarda Fransa, Güney Afrika ve Kolombiya liglerinde Türk oyuncular yer alıyor"
ifadelerini kullandı.