Ruslar ‘nefesinizi ensemizde hissettik’ dedi

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, federasyon olarak son 10 yıldaki planlı ve programlı çalışmaların ardından ilklerin yaşandığı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade etti. Dünya Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandıklarını hatırlatan Özen,diye konuştu.TSSF Başkanı Özen, şunları kaydetti: "Büyükler paletli yüzmede ilk kez bir Avrupa şampiyonluğu kazandık. Su altı hokeyinde de tarihi bir ilki başardık.Danimarka'da 32'ncisi düzenlenen CMAS (Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu) Zıpkınla Balık Avı Müsabakalarında milli takım tarihinde ilk kez üçüncülük madalyası aldı. Bu başarı Türkiye için bir tarih oldu."Her yıl kazanılan başarıların, sorumluluklarını arttırdığına dikkati çeken Özen, şöyle devam etti: "Bu madalyalarla ülkemizde su altı sporlarını tanıtmak ve sevdirme konusunda büyük bir başarı kaydettiğimizi düşünüyoruz.TSSF Başkanı Özen, su altı hokeyinde çok iyi bir yerde olduklarını tüm dünyadan kendilerine özel talepler geldiğini vurguladı. Seviyelerini yükseltmek amacıyla kendileriyle ortak kamp yapmak isteyen yabancı milli takımların bulunduğunu aktaran Özen, "Hem 23 yaş altında hem de büyüklerde dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Sualtı Hokeyi Milli Takımımız artık bir dünya markası.ifadelerini kullandı.