Hükümlülere “denge” projesı eğıtımi

BUGÜN NELER OLDU

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen "Denge" projesi ile Denetimli Serbestlikten yararlanan hükümlüler katıldıkları eğitim ve kültürel faaliyetlerle kendilerini geliştiriyor. Adalet Bakanlığı olarak Avrupa Birliği ile birlikte Denge projesini başlattıklarını ifade eden Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hakim Burak Ceyhan, "Denge projesi çocuklara özgü infaz iyileştirme ve müdahale programı, daha önce uygulanmış ve yapılandırmış bir müdahale programı yokken bu proje kapsamında çocuklara özgü bir infaz iyileştirme ve müdahale programı geliştirildi.Proje kapsamında, tüm Türkiye de çocuk alanında çalışan uzmanlarımız eğitildiler. Çocukların Denetimli Serbestlik Müdürlüklerindeki giriş çıkışları ayrıldı. Ayrıca, çocukların Denetimli Serbestlik Müdürlüklerindeki iyileştirme alanları bina olarak ayrıldı" diye konuştu. Denge projesi kapsamında çocuklara özgü infaz iyileştirme programı yapılırken çocukların boş zamanlarının da değerlendirildiğini belirten Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hakim Burak Ceyhan, "Bugün burada bunun güzel örneğini görüyoruz. Madde bağımlısı çocuklarımızın Yeşilay'la iş birliği çerçevesinde boş zamanlarını yapılandırıyoruz. Çocuklar Yeşilay'ın YEDAM merkezlerine giderek orada ebru kursu, tiyatro kursu gibi alanlarda eğitim görüyorlar. Kurstan aldıkları eğitim sonrasında ürettikleri ürünlerini de Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde sergiliyoruz. Çocuklarında hoşuna gidiyor bu durum" ifadelerini kullandı.