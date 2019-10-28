50 bin metrekare üzerinde sanat

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Üniversitesinin (HÜ) Beytepe'deki kampüsüne taşınan Ankara Devlet Konservatuvarı, dans stüdyoları, öğrenci çalışma odaları, ve konser salonlarıyla 50 bin metrekare üzerinde eğitim veriyor. Mimar Şefik Birkiye tarafından tasarlanan, dış cephesi Selçuklu mimarisinden izler taşıyan konservatuvar iki binadan oluşuyor. Orta öğretim ve lisede eğitim gören 225 öğrenci ile lisans yüksek lisans ve doktora eğitimi alan 460 öğrencinin sınıfları farklı binalarda yer alıyor. Çok sayıda öğrenci çalışma odası ve dans stüdyosuna da ev sahipliği yapan binada, 611 koltuklu konser salonu ile oda müziği orkestra salonu da yer alıyor. Binada kurulması planlanan müzede Aşık Veysel'in bağlamasından, Hikmet Şimşek'in batonu ve papyonu, İsmet İnönü'nün koltukları ve özel bir ses düzeniyle Atatürk'ün yatı Savarona'dan getirilen piyano da sergilenecek. HÜ Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Binnur Ekber, Cumhuriyetin ilk sanatçılarının, Alman mimarlarca Cebeci'de yapılan konservatuvar binasında yetiştirildiğini söyledi. Burası bir kuyruklu piyano ve etrafından ders yapılacak büyüklükte düzenlenmiş, ses geçirmez fevkalade güzel konser salonu yemekhanesi ve yatakhanesi olan bir binaydı" diyen Ekber, zamanla öğrenci sayısının arttığını ve binaya sığılmadığı için Beşevler'e taşındıklarını anlattı.