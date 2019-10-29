Başkan’dan Kaymakam’a ziyaret

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EN son Ankara Pursaklar Kaymakamlığı'ndan İstanbul Eyüp Kaymakamlığı'na atanan İhsan Kara'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe muhtarları, görevi süresince önemli hizmetlerde bulunan Kara'nın Pursaklar halkının teveccühünü kazandığını ve vatandaşların gönlünde taht kurduğunu ifade etti. Başkan Ertuğrul Çetin, Kara'nın bundan sonra İstanbul'un Eyüp ilçesine de büyük hizmetlerinin olacağına inancının tam olduğunu dile getirdi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kaymakam İhsan Kara'ya çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Kaymakam İhsan Kara ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisinin ve ailesinin Pursaklar'dan çok güzel hatıralarla ayrıldığını söyledi. Pursaklar halkının ve Pursaklar'ın kendisinde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Pursaklar ile olan irtibatının sürekli devam ettiğini ifade eden Kara, "Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'nin yoğun tempo ile çalıştığını görüyoruz. Bu çalışmaların bereketi ile Pursaklar'a hayırlı hizmetlerin gerçekleşeceğine inancımız tam" dedi.