Tokyo’da da şampiyonum

Altın Avcısı lakaplı milli tekvandocu İrem Yaman, Anadolu Ajansı Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu. Sakatlığından dolayı tekvandoya 2 ay ara verdiğini dile getiren İrem, "Olimpiyatlar için sıkletimdeki favori sporculardan biriyim. Sıkletimin en iyisiyim. Olimpiyatlarda altın madalya bekliyorum" dedi. İşte milli tekvandocunun sözleri: "57 kiloda kim şampiyon olur?'
dendiğinde, iki isim veriyorlardı. Daha önce sıkletimde 2 kez olimpiyat şampiyonu olan sporcu vardı. Üçüncü olimpiyatlarına girecek şimdi. 'Acaba üçüncü kez o mu şampiyon olacak, yoksa İrem mi şampiyon olacak?'
diye konuşuluyor. Bunlar motivasyonumu arttırıyor. Çünkü favori olmak ve herkesin gözü önünde bulunmak çok güzel."
HEM BABAM HEM ANTRENÖRÜM
"2014 yılında milli takıma girdim. Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldum. 2015'te tüm açık turnuvalarda birinci olarak Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım ve altın madalya kazandım. 2016 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Daha sonra Universiade şampiyonu oldum. Her turnuvada altın madalya kazandım. Tek eksiğim olimpiyat madalyası."
İREM'İN MEHMETÇİK HASSASİYETİ
"Hatice Kübra ile 40 puanlık bir müsabaka seçmesi geçirdik. Atmosfer çok güzeldi. İlk Ankara Şampiyonası'na da İsmet Iraz Spor Salonu'nda çıkmıştım. Şampiyon olmuştum. Benim çok hoşuma gitti. Tekvandonun böyle bir hale gelmesi çok güzel. Ayakta izleyenler vardı. Bu kadar yoğun izleyicinin geldiği yerde biletler ücretli olmalı.
Gelir neden Mehmetçik'e bağışlanmasın, neden LÖSEV'e bağışlanmasın?" "Sakatlıktan çıktım ve performansım çok iyi. Olimpiyatlara hazırlanıyorum. Olimpiyat performansımın en üst düzeyde olmasını istiyorum. Onun için tüm maçları adım adım görüyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Umarım olimpiyatlarda da her şey çok güzel olur. Olimpiyatlara sakatlanmadan, bu süreci en olumlu şekilde atlatıp gitmek istiyorum.
Orada daha iyi performansla madalya kazanmak için elimden geleni yapacağım."
MÜHİM OLAN MÜCADELE
"Gençlerin 'İrem abla, seni örnek alıyoruz'
denmesi çok hoşuma gidiyor.
Yaptığım işte doğru yolda yürüdüğümü
onlar sayesinde görüyorum. Gençlerin
gözlerinde umudu görmek, bana umutla
bakmaları, geleceğe dair beni de
umutlandırıyor. Umarım benim
yürüdüğüm yolda onlar da ilerlerler.
Onların her zaman mücadele
etmesini istiyorum. Sonuç ne olursa olsun, kazanmak ya da kaybetmek değil, önemli olan herkese her şeye rağmen mücadele etmek."