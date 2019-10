Tokyo’da da şampiyonum

BUGÜN NELER OLDU

Altın Avcısı lakaplı milli tekvandocu İrem Yaman, Anadolu Ajansı Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu. Sakatlığından dolayı tekvandoya 2 ay ara verdiğini dile getiren İrem, "Olimpiyatlar için sıkletimdeki favori sporculardan biriyim. Sıkletimin en iyisiyim. Olimpiyatlarda altın madalya bekliyorum" dedi. İşte milli tekvandocunun sözleri: "dendiğinde, iki isim veriyorlardı. Daha önce sıkletimde 2 kez olimpiyat şampiyonu olan sporcu vardı. Üçüncü olimpiyatlarına girecek şimdi.diye konuşuluyor. Bunlar motivasyonumu arttırıyor. Çünkü favori olmak ve herkesin gözü önünde bulunmak çok güzel.""2014 yılında milli takıma girdim. Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldum. 2015'te tüm açık turnuvalarda birinci olarak Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım ve altın madalya kazandım. 2016 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Daha sonra Universiade şampiyonu oldum."Hatice Kübra ile 40 puanlık bir müsabaka seçmesi geçirdik. Atmosfer çok güzeldi. İlk Ankara Şampiyonası'na da İsmet Iraz Spor Salonu'nda çıkmıştım. Şampiyon olmuştum. Benim çok hoşuma gitti.Gelir neden Mehmetçik'e bağışlanmasın, neden LÖSEV'e bağışlanmasın?" "Sakatlıktan çıktım ve performansım çok iyi. Olimpiyatlara hazırlanıyorum. Olimpiyat performansımın en üst düzeyde olmasını istiyorum. Onun için tüm maçları adım adım görüyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Umarım olimpiyatlarda da her şey çok güzel olur.Orada daha iyi performansla madalya kazanmak için elimden geleni yapacağım.""Gençlerin 'denmesi çok hoşuma gidiyor.Yaptığım işte doğru yolda yürüdüğümüonlar sayesinde görüyorum. Gençleringözlerinde umudu görmek, bana umutlabakmaları, geleceğe dair beni deumutlandırıyor. Umarım benimyürüdüğüm yolda onlar da ilerlerler.Onların her zaman mücadeleetmesini istiyorum.