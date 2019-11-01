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Kupada da hüsran!

Çalkantılı günler geçiren Ankaragücü, Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor’a boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, 30. dakikada gelen gole karşılık verilemedi

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Kupada da hüsran!
ZIRAAT Türkiye Kupası 4. turunda, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek 5. tura yükseldi. 7. dakikada Ankaragücü penaltı atışından yararlanamadı. Sadaev'in ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Canteros, meşin yuvarlağı yandan dışarıya gönderdi. 30. dakikada köşe vuruşu sonrasında ceza sahasına gönderilen meşin yuvarlağa müdahale eden Deniz Ataç, çapraz pozisyondan yaptığı vuruşla maçın tek golünü attı: 1-0. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Kırklarelispor adını 5. tura yazdırırken Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne acı bir ders verdiler.
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Kupada da hüsran!
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