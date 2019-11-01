Kupada da hüsran!

ZIRAAT Türkiye Kupası 4. turunda, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek 5. tura yükseldi. 7. dakikada Ankaragücü penaltı atışından yararlanamadı. Sadaev'in ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Canteros, meşin yuvarlağı yandan dışarıya gönderdi. 30. dakikada köşe vuruşu sonrasında ceza sahasına gönderilen meşin yuvarlağa müdahale eden Deniz Ataç, çapraz pozisyondan yaptığı vuruşla maçın tek golünü attı: 1-0.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Kırklarelispor adını 5. tura yazdırırken Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne acı bir ders verdiler.