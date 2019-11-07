Akdoğan ve Köse ev ziyaretinde

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yalçın Akdoğan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Akdoğan ve Köse'nin ziyaret ettiği ilk adres Balkiraz Mahallesi oldu. Seçim döneminde Balkiraz Mahallesi'nde 92 yaşındaki Nuh Temiz'i ziyaret eden ikili, Nuh Dede'ye bir kez daha sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. İlerlemiş yaşına rağmen, yüzünden gülümsemeyi hiç eksik etmeyen yaşlı amca "Bizler küçüklüğümüzden bu yana devlet büyüklerine saygıyı öğrendik. Bugüne kadar saygıda kusur etmedik bugünden sonra da etmeyiz. Evimize hoş geldiniz" dedi. İkili Yeşilbayır'da on çocuklu Kırtay ailesine konuk oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen ikili ardından yine Yeşilbayır mahallesinde Ünal Sancaroğlu'nun evine konuk oldu. Akdoğan ve Köse'nin son adresi Kıbrısköy'de yatağa mahkûm yaşayan 18 yaşındaki İsmail Baysal'ın ailesi oldu.