Sabotaj çıktı

BUGÜN NELER OLDU

BINLERCE öğrencinin gökbilime dair bilgilerle donatıldığı Mamak Belediyesi'ne bağlı Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi'nin kulesinde geçen pazar günü çıkan ve büyük maddi zarara neden olan yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı.ANKARA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın raporunda "Yangının elektrikten kaynaklanmadığı" vurgulandı. Çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişilerce ateş atılarak yakıldığı tespit edildi.Raporda "Rüzgârın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı" ifade edildi.