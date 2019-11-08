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Sabotaj çıktı

’nde büyük hasara yol açan yangının ardındaki gerçek kahretti. Merkez kimliği belirlenemeyen kişi tarafından ateşe verildi

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Sabotaj çıktı
BÜYÜK HASAR GÖRDÜ
BINLERCE öğrencinin gökbilime dair bilgilerle donatıldığı Mamak Belediyesi'ne bağlı Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi'nin kulesinde geçen pazar günü çıkan ve büyük maddi zarara neden olan yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER
ANKARA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın raporunda "Yangının elektrikten kaynaklanmadığı" vurgulandı. Çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişilerce ateş atılarak yakıldığı tespit edildi.

RÜZGÂRLA YAYILDI
Raporda "Rüzgârın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı" ifade edildi.
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Sabotaj çıktı
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