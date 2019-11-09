Zaman ve puan kaybı lüksü yok!

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig'de bugün oynayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yeni bir başlangıç yaptıklarını belirten Başkan Cavcav,değerlendirmesinde bulundu.Kayserispor'un sahasında Fenerbahçe gibi önemli bir takımı mağlup ettiğine dikkati çeken Murat Cavcav,görüşlerini aktardı. Camianın kırmızı-siyahı takıma inancının tam olduğunu vurgulayan Cavcav, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun takıma yaklaşımı ve futbolcuların hocayla kurduğu iletişimin kendilerini gelecek adına umutlandırdığını dile getirdi.Zaman kaybına da puan kaybına da toleranslarının olmadığını belirten Murat Cavcav,yorumunu yaptı. Takımda morallerin yerinde olduğu bilgisini veren Cavcav,GENÇLERBIRLIĞI, Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Nicolas Polomat ve sakatlığı süren Flyod Ayite karşılaşmada forma giyemeyecek. Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, topladığı 7 puan ve averajla rakibi İstikbal Mobilya Kayserispor'un bir sıra üstünde 17. sırada bulunuyor.