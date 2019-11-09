Zaman ve puan kaybı lüksü yok!

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig'de bugün oynayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yeni bir başlangıç yaptıklarını belirten Başkan Cavcav, "Hocamız sadece bir günlük ter antrenmanının ardından Konyaspor maçımıza çıktı. Hocamızın yönetiminde çıktığımız ilk maçta oyundan kopmadan sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük. Mücadelemiz ve inadımızın sonucunda da 1 puan aldık"
değerlendirmesinde bulundu.
GELECEKTEN UMUTLUYUZ
Kayserispor'un sahasında Fenerbahçe gibi önemli bir takımı mağlup ettiğine dikkati çeken Murat Cavcav, "Rakibimiz, maçta moralli olacaktır. Ama bizim artık rakip seçme, rakip beğenme gibi bir durumumuz kalmadı. Her maçı kazanmak, her rakibi yenmek için sahada olacağız"
görüşlerini aktardı. Camianın kırmızı-siyahı takıma inancının tam olduğunu vurgulayan Cavcav, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun takıma yaklaşımı ve futbolcuların hocayla kurduğu iletişimin kendilerini gelecek adına umutlandırdığını dile getirdi.
TARAFTAR BİZE TAM DESTEK VERMELİ
Zaman kaybına da puan kaybına da toleranslarının olmadığını belirten Murat Cavcav, "Futbolcularla yaptığım görüşmelerde onlarda da bu inancı görmek beni çok mutlu etti"
yorumunu yaptı. Takımda morallerin yerinde olduğu bilgisini veren Cavcav, "İç sahada alacağımız galibiyetle yeniden hakikatli bir başlangıç yapabiliriz. Ben takımıma da hocamıza da güveniyorum" ifadelerini kullandı. Kırmızısiyahlı taraftarın talebi doğrultusunda bilet fiyatlarında da güncellemeye gidildiğini bildiren Murat Cavcav şunları kaydetti: "Onların da bu indirime kayıtsız kalmayıp stadı olabildiğince dolduracaklarına ve kırmızı-siyahlı futbolcuları bu önemli karşılaşmada sonuna kadar destekleyeceklerine inanıyorum."
ZORLU MÜCADELE SAAT 15.00'TE
GENÇLERBIRLIĞI, Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Nicolas Polomat ve sakatlığı süren Flyod Ayite karşılaşmada forma giyemeyecek. Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, topladığı 7 puan ve averajla rakibi İstikbal Mobilya Kayserispor'un bir sıra üstünde 17. sırada bulunuyor.