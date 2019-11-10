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Başkentte coşkusu

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Başkentte Mevlit Kandili coşkusu
Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Ankara'da vatandaşlar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun 1445'inci yıl dönümünü kutlamak için Kocatepe Camii'ne akın etti. Cami içinde önce Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra ilahiler söylendi. Kandil gecesine yoğun ilgi gösteren Ankaralılara kandil simidi, çay ve lokum dağıtıldı. Mevlit Kandili'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Ankara'nın büyük camilerinden olan Melike Hatun Camii, Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli Camii'ne akın etti.
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Başkentte Mevlit Kandili coşkusu
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