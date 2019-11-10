Otopark ücreti 1 TL olarak devam edecek

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AnkaraBüyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı 2. oturumu dün gerçekleşti. Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında toplanan meclis toplantısında yine otopark konusu gündeme geldi. Geçtiğimiz ay meclis toplantısında Ankara'da belediyeye ve iştiraklerine bağlı otopark ücretlerinin 1 liradan 10 liraya çıkarılmasını ön gören komisyon raporu, AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı beşinci toplantısında, Belediye ve iştiraklerine ait otopark ücretlerinin 1 liradan 10 liraya çıkarılmasını öngören komisyon raporu görüşülmeye açılmıştı. Komisyon raporu, yapılan oylamada AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi. 1 TL olan otopark ücretlerinin yine 1 TL olacak şekilde devam etmesi oy çokluğuyla kabul edildi.