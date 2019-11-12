İşte Türk kadınları

BUGÜN NELER OLDU

NAFİA KUŞ: Tekvandoya bir kadın olarak kendimi savunmak için başladımİREM YAMAN: Kadın elinin değdiği her yer güzelleşirRUKİYE YILDIRIM: Kadınların başarıyı daha çok istediğini düşünüyorumtalya'da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5'te 5 yaparak takım halinde şampiyonluğa ulaşan kadın milli sporcular, performanslarıyla dikkati çekti. Türkiye, Bari şehrinde düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda büyük öneme sahip şampiyonaya kadın ve erkeklerde 5'er sporcuyla katıldı.Milli sporculardan 57 kiloda İrem Yaman ve 49 kiloda Rukiye Yıldırım altın, 53 kiloda Zeliha Ağrıs gümüş, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve + 67 kiloda Nafia Kuş ise bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada kürsüye çıkan milli sporcuların açıklamaları şöyle:"Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir ve başarı gelir. İtalya'da katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 yaparak bunu gösterdik."Küçük yaşlarda spor yapma amacıyla tekvandoya başladım. Çok çalışarak, isteyerek ve vazgeçmeyerek bugünlere geldim."Kadın Milli Tekvando Takımı olarak çok çalışıyoruz. Emeklerin karşılığını alıyoruz. Dünyanın önde gelen takımlarından biriyiz. Tekvandoya bir kadın olarak kendimi savunmak için başladım. Baktım bu sporda başarılıyım, çok çalışarak bugünlere geldim."Son yıllarda kadın sporcular olarak büyük başarılara imza atıyoruz. Olimpiyatlara da kadın sporcular olarak 4'te 4 yaparak tam kadro katılmak ve 4 madalya kazanmak istiyoruz. Tekvando ne kadar erkek branşı olarak görünse de kadınların çok üst seviyede yaptığı ve başarılı olduğu bir branş."Kadın milli takımı deyince aklıma ilk olarak Ali hocamız geliyor.Kadın sporcular olarak başarıyı çok istiyoruz. Çok fazla başarılı kadın sporcumuz var. Elde edilen başarılar, diğer başarıları tetikliyor. Hep istim üzerinde olmalısınız. Biz de çok çalışıyoruz. Dünya tekvandosunda parmakla gösterilen bir milli takımız. Başarımızı 2020'de taçlandırmak istiyoruz."