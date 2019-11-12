Nevzat Ceylan güven tazeledi

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKENT Ankara Meclisi'nin(BAM) 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut Başkan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, oy birliğiyle yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında toplayan Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği'nin Yenimahalle'deki genel merkezinde gerçekleştirilen genel kurula çok sayıda STK temsilcisi ve davetli katıldı. Ceylan, 2013'ten bu yana Ankara'daki Türkiye'nin her yöresini temsil eden hemşeri dernekleri ile federasyonlarını, BAM çatısı altında birleştirmeye çalıştıklarını aktardı.