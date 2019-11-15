Yusuf hoca Muhammed’in şansı olsun

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Vanlı Muhammed Emin 7 yıl boyunca kanseri yenmek için sayısız kemoterapi aldı. Bacağındaki tümörden kurtulan Muhammed şah damarındaki tümörden de kurtulup tıp okumak istiyor. Onkoloji Hastanesi'nde son kez ışın tedavisi gören Muhammed bunun son şansı olduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulundu: "Ben yaşamak istiyorum ışın etki etmezse ne kadar yaşarım bilmiyorum. Tümör tamamen temizlensin" diye konuştuNazofarenks (Üst Yutak) kanseri olan ve son kez ışın alan Muhammed ameliyat olmak istediğini söyleyerek, "Hastalığım 2013 Aralık ayında başladı lise1. sınıf öğrencisiydim. Sürekli burnum kanıyor, dinmeyen baş ağrıları çekiyordum, doktora gittik kanser olduğumu öğrendim. 2 yıl İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi oldum. 'İyileştin' diyerek taburcu edildim. Memlekete gittim bu sefer sol bacağım ağrıyordu. Kemik ağrıları bitmeyince yine doktora gittik. Kemoterapi aldım. Bacağımdaki tümörden 2 yılda kurtuldum. Tamamen iyileştim sandım ama 2016'da Ankara'ya geldim şah damarımdaki tümör için. 3 ayda bir Ankara ile Van arasında mekik dokudum. Şah damarımdaki kitle ile 7 yıldır savaşıyorum. Şu an kemoterapi şansım kalmamış ben yaşamak istiyorum. İstanbul İstinye Üniversitesi'nde bir tedavi şansım var. Prof. Dr. Yusuf Kalko bu tarz ameliyatlar yapıyor. Kendisine sosyal medya aracılığı ile ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. O ameliyat ettiği ve yaşam şansı verdiği hastalardan biri de ben olmak istiyorum" diyerek çağrıda bulundu. Prof. Dr. Yusuf Kalko, şah damarı daralması ve şah damarı tümörü olan hastayı tek seferde ve lokal anestezi ile ameliyat ederek tıp literatüre ismini yazdırdı.MUHAMMED Ankara'da tek başına tedavi görüyor. Muhammed, "5 kardeşiz ailem Van'da ben tedaviye tek başıma geliyorum. Şefkat evinde kalıyorum. Babam işi gereği izin alamıyor annem ev hanımı o da evdekileri bırakıp gelemiyor" dedi. 'Eğer iyileşirsem ömrümü onkoloji hastalarına adayacağım' diyen Baydoğan, "15 gündür son ışınımı alıyorum eğer hastalığı yenersem ne mutlu bana. Yoksa tedavi şansım bitiyor. Ömrümü uzatmak için ilaç da olmayacak. Kanser savaşımı yenersem ben de tıp okumak istiyorum. Yaşadığım acıları başkaları çekmesin diye onlara şifa dağıtmak istiyorum. Ben de akranlarım gibi üniversite hayalimi yaşama hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi.