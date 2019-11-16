Büyükşehirden muhalefete sansür

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı yedinci toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri oylandı. Gündem dışı söz alan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ünal'ın yönetiminde birkaç gündür yapılan Meclis toplantılarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından canlı yayınlanmadığını belirtti. Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın özellikle kendi başkanlık yaptığı toplantıları canlı verirken AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fatih Ünal'ın yönettiği toplantıları görmezden gelmesi ve sansür uygulaması tepkilere neden oldu.

ÇALIŞMALAR YAYINLANSIN

Gerçekleştirilen meclis toplantısında AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan konuyla ilgili söz alarak yapılan bu tutumu kınadı. Meclis Üyesi Sinan Burhan; Başkan Mansur Yavaş'a "birkaç gündür zatıalinizin yönetiminde yapılan görüşmelerin; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından canlı yayınlanmadığını müşahede ettik. Bu her şeyden önce meclisin iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Seçim öncesinde demokrasi şeffaflık açıklıktan bahseden bir yönetim; burada bu yayını yapmamış olması fevkalade üzüntü veren bir durumdur. Meclisimiz son dönemde uyumlu çalışmaktadır. Ankara'nın meselelerine duyarlı olarak yaklaşmaktadır. Birlik bütünlük içerisinde hoşgörü ile yapılan çalışmaların Ankaralılardan saklanmaması gerekir. Bu tutumu kınıyorum. Bu tutumla ilgili bir bilginiz var mı?" diye sordu.



HEM YAYINLAMIYOR HEM DE İNKAR EDİYOR

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün hakkında açılan dava nedeniyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarının canlı yayınlanmamasına yönelik bir soruya "Böyle bir konu da yok. Hepsi kayıtlı gidiyor" ifadesini kullandı.