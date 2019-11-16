Turandot’tan en görkemli veda

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ile Turandot Temsili ve Devlet Opera ve Balesinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili SABAH Gazetesi adına kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.

Türk Opera ve Balesi dünya markası olur mu? Türk Operası dünya markası olur tabi. Bizim orkestralarımız, korolarımız, bizim kordöbalemiz de çok iyi. Dünyanın en iyi solistlerini sahnelerimizde ağırlayabiliriz. Şu an zaten bu gücümüz mevcut. Fakat biraz sabırsız bir yapıya sahibiz. Hemen yarın dünya markası olmak istiyoruz. Dünya markası olmak bir süreçtir.

Bu amacınızla başa geldiğiniz son iki yıl içinde ne gibi değişiklikler sağladınız? Biliyorsunuz Troya Operamızı dünyanın en önemli sahnelerinden olan biri olan Bolşoy'da sergiledik. Bizim sanatçılarımız artık Bolşoy'da sahneye çıkmak ne demek biliyorlar. Ancak burada önemli bir hususu belirtmek isterim. Bolşoy'da sahneye çıkmak güzel ancak orada insanlar nezaketen bir dakika alkışlayıp salonu boşaltmadı. Bu önemlidir. O gece orada sadece Ruslar yoktu. Pek çok farklı ülkenin diplomatlarının yanı sıra çok farklı milletlerden 3000 kişi vardı. Temsilin sonunda nezaketen bir- iki dakika alkışlayıp gitmediler. Troya Operası sona erdiğinde bizi şaşkınlık ve hayranlıkla alkışlıyorlardı. Bir Türk eseri ile orada sizi 3000 kişi 15 dakika ayakta alkışlıyorsa o zaman doğru şeyleri yaptığınızı görürsünüz.

23 Kasım'da Congresium'da Turandot Operası sahnelenecek. Bu temsilin diğer Turandot temsillerinden ne farkı olacak? Devlet Opera ve Balesi olarak tüm dünyanın bildiği eserleri, tüm dünyada icra edebilecek standartlarda sahneleme gayretimiz olduğunu belirtmiştim. 23 Kasım 2019'da sahnelenecek olan Turandot Operasını da o amaçla tekrar ele aldık. Bizi izleyemeye gelen sanatseverler için unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyoruz. Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrası, korosu, solistlerimiz, çocuk koromuz ve bale sanatçılarımız aynı anda sahnede olacaklar. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki 23 Kasım'daki Turandot temsili bugüne kadar ülkemizde sahnelenmiş en görkemli Turandot temsili olacak. Biletler şimdiden satışta ve tükenmeye başladı bile. Bizler de tüm sanatseverleri bu görkemli temsile bekliyoruz.

TURANDOT'UN KONUSU

ACIMASIZ Çinli Prenses Turandot kendiyle evlenmek isteyen gençlere çözülmesi zor olan 3 soru sormakta ve çözemeyenleri öldürtmektedir. Bu şekilde pek çok taliplisini öldürten Turandot'un karşısına bir gün kim olduğu bilinmeyen bir genç çıkar ve tüm soruları çözer. Doğru cevapları bildiği için Turandot bu gençle evlenmek zorundadır ancak bu sefer genç adam Turandot'un kendisine zorla eş olmasına razı olmaz ve bu sefer de o, prensese bir soru sorar. Prensens eğer sorunun cevabını bulursa gençle evlenebilecek veya isterse genci öldürterek evlilikten kurtulabilecektir. Soru gencin kim olduğudur. Prenses doru cevabı bulmak için her yola başvurur ancak genç delikanlının kim olduğunu bulamaz. Ancak Turandot'a bütün kalbiyle aşık olan genç romantik bir anda Turandot'a kim olduğunu açıklar. Kendisi Timur'un oğlu Calaf'tır. Artık genç delikanlının kaderi acımasız Turandot'un ellerindedir. Fakat Turandot da artık hislerine mağlup olmuş ve Calaf'ı sevmeye başlamıştır. Onu kendisine eş ilan eder ve mutlu sona kavuşulur.

Şef: Antonio Pirolli

Timur: Şafak Güç

Turandot: Feryal Türkoğlu

Calaf: Murat Karahan

İmparator: Cem Akyüz

Liu:Tuğba Dekak