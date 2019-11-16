Yurt dışı başarısı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan "İzleme ve Değerlendirme Raporu"na göre Ankara Üniversitesi, uluslararası değişim programları kapsamında, yurt dışına gönderilen öğrenci sayısı kategorisinde birinci oldu. Bu başlık altında, Ankara Üniversitesince yürütülen Erasmus+, Mevlana ve ikili işbirliği temelli uluslararası öğrenci değişim programları yer aldı. Ankara Üniversitesi, toplamda 705 öğrencisinin yurt dışı değişim programlarından yararlanmasıyla Türk üniversiteleri arasında ilk sırada kendini gösterdi.

610 ÖĞRENCİ AVRUPA'DA

Yurt dışına gerçekleştirilen öğrenci hareketliliklerinde Erasmus+ Programı başı çekti. Bu kapsamda 610 Ankara Üniversitesi öğrencisi, Avrupa üniversitelerinde öğrenim gördü ya da staj yaptı. Her geçen gün artan uluslararası işbirlikleri ile dünyanın farklı coğrafyalarından protokol imzalanan üniversite sayısı ise 300'ün üzerine çıktı.

EN ÇOK TERCİH ALMANYA

Rapora göre, Erasmus+ Programı kapsamında eğitime giden 422 Ankara Üniversitesi öğrencisi arasından, öğrencilerin en çok Almanya'yı tercih ettiği görüldü. Almanya'yı Polonya, İtalya ve İspanya izledi. Erasmus öğrenim hareketliliği ile de 80 öğrenci Almanya'da öğrenim almışken, devamındaki ülkeler Polonya (74), İtalya (57) ve İspanya (49) olarak sıralandı.

STAJ İÇİN GENİŞ YELPAZE

Erasmus staj hareketliliği ile faaliyete katılan toplam 188 öğrencinin 64'ü, yine ilk sırada Almanya'yı tercih etti. Almanya'yı, İtalya (20), Birleşik Krallık (17), İspanya (16) ve Polonya takip etti. İkili işbirlikleri kapsamında yürütülen değişim programlarıyla gidilen ülkeler arasında Güney Kore, 34 Ankara Üniversitesi öğrencisine ev sahipliği yaparak başı çekti. Güney Kore'yi 17'şer öğrenci ile Rusya ve Tayvan izledi. Diğer ülkeler ise Kazakistan (9), Japonya (7) ve Tayland (4) olarak sıralandı. Mevlana Programı kapsamında da 4 öğrenci Güney Kore'ye giderken, 1'er öğrenci Bosna-Hersek, Gürcistan ve Kırgızistan'da faaliyet gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, başarılı bir meslek adamı yetiştirmekten öte, iyi bir entelektüel yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Erkan İbiş, "Öğrencilerimizin kültür, sanat, sosyal ve spor alanlarında mutlaka bir kazanımla buradan mezun olmasını arzu ediyoruz. Bu yönde öğrencilerimizi teşvik edip imkânlar açıyoruz ve onlar için özellikle uluslararasılaşma çalışmalarını önemsiyoruz" diye konuştu.