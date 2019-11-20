Çocukların yeni gözdesi emu kuşları ve ceylanlar

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi doğal yaşam alanını genişletmeye ve yeni canlılarla özellikle çocukları tanıştırmaya devam ediyor. Hafta sonları ailelerin çocukları ile birlikte vakit geçirdiği Ihlamur Vadisi yeni konuklarının yerini almasıyla daha da renklenirken, maymun, wallabylerden sonra şimdi de 1 yaşında 1 erkek 1 dişi 2 emu kuşu ve 3 erkek 2 dişi 5 ceylanın gelmesiyle iyice hareketlendi. Eğlenceli hareketleri ile ilgi odağı olan evcil hayvanlar, fotoğraf çektirmek isteyenlerin de yeni gözdesi oldu. Özellikle çocukların doğayı görerek, tanıyarak büyümesi için evcil hayvanlar bölümünü genişlettiklerini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, midilli, wallaby, maymun, ceylan ve emu kuşlarının gelmesiyle vadinin hareketlendiğini söyledi.