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Hayvanlar için eğitimi

Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların yaralı ve hasta hayvanlara müdahale edebilmeleri için eğitimi verilecek

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Hayvanlar için ilk yardım eğitimi

ANKARA Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvanseverlere ücretsiz olarak verilecek teorik ve uygulamalı eğitim, 23 Kasım Cumartesi günü 13.30-17.00 saatlerinde Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOPLUMSAL BİLİNÇ ARTACAK
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Silahlı yaralanmalardan trafik kazalarına, yanmalardan boğulmalara kadar çeşitli acil durumlarda hayvanlara nasıl müdahale edileceği konusunda üniversitelerden gelen uzman eğitmenlerimiz bu eğitimleri verecek" ifadelerini kullandı.Aslan, toplumsal bilinçlenmeyi artırmak istediklerini, bu kapsamda veterinerler, bilim insanları, üniversiteler ve hayvanseverlerle hareket etmek istediklerini kaydetti. Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi Sorumlu Veterineri Elif Funda Karaisaoğlu Onga ise hayvanlara ilk yardımın hayat kurtardığına dikkati çekti.

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Hayvanlar için ilk yardım eğitimi
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