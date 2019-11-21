Mezarlık yollarına kilitli parke taşı

BUGÜN NELER OLDU

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan mezarlıkların yollarında kilitli parke taşı döşeme çalışması başlattı. Ekipler çalışmalarına ilk olarak Yassıören Mahallesi Mezarlığı'ndan başladı. Ekipler bu kapsamda mezarlığın içindeki tüm yolları kilitli parke taşı ile buluşturuyor. Ekipler çalışmalarını vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ve ihtiyacı olan diğer mezarlıklarda da sürdürecek. Çalışmalar kapsamında, mahalle mezarlıklarının ana yolları parke taşlarından oluşan Türk kilim motifleri ile süsleniyor.Ankara genelindeki tüm mezarlıkların Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olduğunu ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "İlçemizdeki tüm mezarlıkları sürekli olarak temizliyor, bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda da Yassıören mahalle mezarlığımızda çalışmalarımızı başlattık. Sorumluluk alanımızda olmasa dahi nerede hizmete ihtiyaç varsa orada olacağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Kahramankazanımız için var gücümüzle çalışacağız. Vatandaşımızın mağdur olmaması için tüm imkânları seferber edeceğiz. Vatandaştan gelen taleplere 'burası bizim sorumluluk alanımızda değil' diyerek kulağımızı tıkamayacağız, kolaycılığa kaçmayacağız" diye konuştu.Yassıören Mahallesi sakinleri de çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Oğuz'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.