Osman Altınışık’a ipek tablo

BUGÜN NELER OLDU

BURSA BüyükşehirAktaş SABAH AnkaraYayın Yönetmeni Osman Altınışık'ıziyaret etti. Aktaş, Bursa BüyükşehirBelediyesi'nin turizmde konaklamaortalaması 1.9 gece olan ilde busayıyı 3.5-4'lere çıkarmak için kentintarihi, kültürel ve turistik değerlerinifuarlarda vitrineçıkardıklarını vurguladı. Aktaş, BursaBüyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültürve Turizm Tanıtma Birliği'nin bu kezUzak Doğu'nun adalar ülkesi olanJaponya'da boy gösterdiğini söyledi.Ziyaret sırasında Başkan Aktaş, OsmanAltınışık ve yazarımız Yavuz Donat'aBursa ipeğinden yapılmış kentin simgelerininyer aldığı tablo hediye etti.