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’a ipek tablo

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Osman Altınışık’a ipek tablo
BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık'ı ziyaret etti. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin turizmde konaklama ortalaması 1.9 gece olan ilde bu sayıyı 3.5-4'lere çıkarmak için kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini uluslararası fuarlarda vitrine çıkardıklarını vurguladı. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği'nin bu kez Uzak Doğu'nun adalar ülkesi olan Japonya'da boy gösterdiğini söyledi. Ziyaret sırasında Başkan Aktaş, Osman Altınışık ve yazarımız Yavuz Donat'a Bursa ipeğinden yapılmış kentin simgelerinin yer aldığı tablo hediye etti.
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Osman Altınışık’a ipek tablo
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