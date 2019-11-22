Osman Altınışık’a ipek tablo

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı
Aktaş SABAH Ankara
Yayın Yönetmeni Osman Altınışık'ı
ziyaret etti. Aktaş, Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin turizmde konaklama
ortalaması 1.9 gece olan ilde bu
sayıyı 3.5-4'lere çıkarmak için kentin
tarihi, kültürel ve turistik değerlerini uluslararası
fuarlarda vitrine
çıkardıklarını vurguladı. Aktaş, Bursa
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür
ve Turizm Tanıtma Birliği'nin bu kez
Uzak Doğu'nun adalar ülkesi olan
Japonya'da boy gösterdiğini söyledi.
Ziyaret sırasında Başkan Aktaş, Osman
Altınışık ve yazarımız Yavuz Donat'a
Bursa ipeğinden yapılmış kentin simgelerinin
yer aldığı tablo hediye etti.