Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sıfır atık bilinci herkese anlatıldı

Sıfır atık bilinci herkese anlatıldı

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Sıfır atık bilinci herkese anlatıldı
KIZILCAHAMAM Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, toplantının gelecek için çok önemli bir toplantı olduğunu ifade ederek Sıfır Atık'da pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'ın örnek alınacak bir ilçe olabilmesi için hep birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı. Başkan Acar, Nisan ayında kurulan Sıfır Atık biriminin beş ay içerisinde elde ettiği veriler doğrultusunda Haziran 2019'da haftalık toplanan geri dönüşüm atıklarının bir ton olduğunu, Kasım ayı itibariyle haftalık beş tona yükseldiğini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sıfır atık bilinci herkese anlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN