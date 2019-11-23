Sıfır atık bilinci herkese anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, toplantının gelecek için çok önemli bir toplantı olduğunu ifade ederek Sıfır Atık'da pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'ın örnek alınacak bir ilçe olabilmesi için hep birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı. Başkan Acar, Nisan ayında kurulan Sıfır Atık biriminin beş ay içerisinde elde ettiği veriler doğrultusunda Haziran 2019'da haftalık toplanan geri dönüşüm atıklarının bir ton olduğunu, Kasım ayı itibariyle haftalık beş tona yükseldiğini belirtti.