Kuş fotoğrafları sergileniyor

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Kuş Cenneti 6. Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğrafların sergi açılışı ve ödül töreni yapıldı. Nallıhan Beldiyesi, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) ve Başkanlığını Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın yaptığı Başkent Ankara Meclisi işbirliği ile 22-23 Haziran tarihlerinde, fotoğraf avcılığını yaygınlaştırmak ve doğa koruma bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğrafların sergi açılışı ve ödül töreni NataVega Alışveriş Merkezinde yapıldı. Sergi 1 Aralık Pazar akşamına kadar açık olacak. Açılış ve ödül törenine AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, TBMM İdare Amiri Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ATO Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda davetli katıldı.