TED öğretmenleri başöğretmenin huzurunda

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Koleji Okulları yönetici, öğretmen ve çalışanları, Öğretmenler Günü nedeniyle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnet ve şükran duygularının ifadesi olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı S. Selçuk Börekçi'nin mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Börekçi Anıtkabir Özel Defteri'ne Başöğretmenimiz, TED Ankara Koleji'nin değerli öğretmenleri ile birlikte huzurundayız. Ruhun şad olsun" yazdı.