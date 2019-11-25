Yaşlı, dul ve yetimler unutuldu

Halka ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olacağının mesajını veren Başkan Mansur Yavaş, 2020 yılı bütçesinde Personel giderlerini yüzde 2 oranında arttırırken, sosyal yardım, yaşlı hizmetleri, aile ve çocuk hizmetleri mezarlık ve defin giderleri için yaklaşık 4 milyon TL kısıtlamaya gitti. Bu duruma itiraz eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ebubekir Kipel söz alarak şunları söyledi. Kipel'in konuşmasından önemli başlıklar: 2020 yılı gelir ve gider bütçesi 7 milyar 150 milyon TL olarak belirlendi.2020 bütçesinde sosyal yardım, yaşlı hizmetleri, aile ve çocuk hizmetleri, mezarlık ve defin işlemleri için 365 milyon 251 bin TL ödenek ayrılırken; 2019 yılında sosyal yardım hizmetlerine ayrılan bütçe 394 milyon 637 bin TL olarak gerçekleşmişti. Yani Sosyal Hizmetlerde 4 milyon TL'lik bir azalış söz konusu. Mal hizmet alımları 2019 bütçesinde yüzde 29.35, 2020 bütçesinde yüzde 31.63 öngörüldü. Buna Karşılık Sermaye Giderleri yani yatırımlar 2019 Bütçesinde yüzde 41.33, 2020 bütçesinde ise yüzde 35.06 öngörüldü. Yatırımlara ayrılması düşünülen pay da azalmış durumda.



SOKAK HAYVANLARI DA YOK



GÖRÜŞMELERDE söz alan Büyükşehir Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz, 2020 yılı bütçesinde sokak hayvanlarına ayrılan paya dikkat çekti. Ayaz, "Köpek barınakları için ayrılan ödenek 500 bin TL. İlçelerde başıboş hayvan barınakları için de yine çok düşük bir bedel 125 bin TL ödenek konmuştur. Kesinlikle bu ödenekleri gerekirse ek bütçe yaparak çok arttırmamız gerekiyor. Siz bu ayrılan rakamlarla değil barınak, kulübe bile yapamazsınız. Yani hayvan dostlarını 2020 yılında da üzeceksiniz" ifadelerini kullandı.

ARACA 458 MİLYON İNSANA 120 MİLYON



AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, "Daha bütçeyi hazırlayamayan bir yönetim var. Biz bütçeyi düzelttik. Bütçe hazırlayamayan bir yönetim Ankara'yı yönetemez" ifadelerini kullandı. "AK Parti olarak Ankara'daki hava kirliliğini biz çözdük metroları biz yaptık" diyen Mümin Altunışık, "458 milyon lira araç kiralamaya pay ayırmışsınız parka bahçeye yani insana 120 milyon ayırmışınız böyle belediye yönetilemez" diye eleştiride bulundu. Altunışık, "Biz bütçeyi aynen geçireceğiz. Size mazeret kozu vermeyeceğiz" diye konuştu.



ASKİ BORÇLANMASI REDDEDİLDİ



ASKİ Genel Müdürlüğü'nce borçlanma yoluyla 350 milyon TL kredi kullanımına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nu da görüşüldü. Muhammed Abdullah Özer, "ABB bütçesi, 387 milyon gibi bir fazla vermiyordu. ASKİ ile ilgili de olsa belediye bütçemizin tekrar borçlanarak faiz ödemesini istemiyoruz reddediyoruz" dedi. Yavaş, borçlanmayı Ankara'da acil yapılması gereken su ve kanal altyapı projeleri için istediklerini belirtti. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ebubekir Kipel de MHP'li komisyon üyeleriyle birlikte daha önce komisyonda olumlu verdikleri kararı geri çektiklerini açıkladı.Borçlanmaya ilişkin talep oy çokluğuyla reddedildi.