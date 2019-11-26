Emin adımlarla Tokyo’ya

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesinin nisan ayına kadar devam edeceğini belirterek "Kalifikasyon sürecinde flöre ve kılıç branşlarında sporcularımızın katılacağı dünya kupası ve grand prix olmak üzere toplam 12 turnuva daha var"
dedi. Milli eskrimcilerin 2020 Olimpiyatları öncesi kota puanı "peşinde" olduğuna dikkati çeken Atalı, "Yeni sezon için rotamızı 'Tokyo' belirlemiştik ve bu rotada emin adımlarla ilerliyoruz. Olimpik havuz sporcuları Martino Minuto, İrem Karamete, Enver Yıldırım ve Iryna Shchukla'nın yurt dışı turnuvalarda sezonu madalya ile açtı. Bu başarılar bizleri hem sevindirdi hem olimpiyat yolunda umutlarımızı artırdı"
diye konuştu.
MİNUTO ZİRVEYİ BIRAKMADI
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te kadınlar ferdide Nisanur Erbil
'in gümüş madalya kazanması ve Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır, Nisanur Erbil
'den kurulu Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'nın altın madalya almasının Türkiye eskrim tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayan Atalı, şöyle devam etti: "Milli flörecimiz Martino Minuto önce Taşkent, ardından Amsterdam, Bratislava ve Bükreş'te birincilik kürsüsünü kimseye bırakmadı. Tokyo yolunda istikrarını koruyor. 2016 Olimpiyatları'na katılan flörecimiz İrem Karamete de Antalya'daki organizasyonumuzda şampiyon olarak Tokyo yolunda önemli bir avantaj elde etti. Şu an İrem dünya klasmanında 60, Iryna 68 ve Enver 74'üncü sırada bulunuyor. Önümüzde dünya kupası ve grand prix olmak üzere toplam 12 turnuva daha var."
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Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'in 2020 Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için tam konsantrasyonla çalıştığı bilgisini vererek, "Tüm sporcularımız kendi yaş kategorilerinde en iyi mücadeleyi verecektir, onlardan umutluyuz"
dedi. Eskrimde son yıllarda elde edilen başarılarda milli takımlar başantrenörü Valery Shturbabin'in büyük payı olduğunu belirten Atalı, "Onunla çalışmak, federasyonumuz ve Türk eskrimi adına büyük bir kazanç. Valery Shturbabin ve teknik ekibimizin uyguladığı programın bizi olimpiyat madalyasına götüreceğine inanıyoruz" diye konuştu.