Emin adımlarla Tokyo’ya

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Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesinin nisan ayına kadar devam edeceğini belirterekdedi. Milli eskrimcilerin 2020 Olimpiyatları öncesi kota puanı "peşinde" olduğuna dikkati çeken Atalı,diye konuştu.Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te kadınlar ferdide'in gümüş madalya kazanması ve'den kurulu Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'nın altın madalya almasının Türkiye eskrim tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayan Atalı, şöyle devam etti: "Milli flörecimiz Martino Minuto önce Taşkent, ardından Amsterdam, Bratislava ve Bükreş'te birincilik kürsüsünü kimseye bırakmadı. Tokyo yolunda istikrarını koruyor. 2016 Olimpiyatları'na katılan flörecimiz İrem Karamete de Antalya'daki organizasyonumuzda şampiyon olarak Tokyo yolunda önemli bir avantaj elde etti.Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'in 2020 Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için tam konsantrasyonla çalıştığı bilgisini vererek,dedi. Eskrimde son yıllarda elde edilen başarılarda milli takımlar başantrenörü Valery Shturbabin'in büyük payı olduğunu belirten Atalı, "Onunla çalışmak, federasyonumuz ve Türk eskrimi adına büyük bir kazanç. Valery Shturbabin ve teknik ekibimizin uyguladığı programın bizi olimpiyat madalyasına götüreceğine inanıyoruz" diye konuştu.