Ankara, marka buluşmaları’na ev sahıpliği yapıyor

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Ankara, "4. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"na ev sahipliği yapıyor. Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından "Düğüm Çözülüyor" temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu, meclis ve komite üyeleri, iş insanları, üniversite öğretim üyeleri, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı bir törenle başladı. Ankara Ticaret Odasının (ATO) "Düğüm Çözülüyor" temasıyla markalaşma bilinci oluşturmak ve Ankara'dan küresel markalar çıkmasını teşvik etmek amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarının ilk gününde alanında "marka" olmuş isimler sahne aldı. ATO'dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğin birinci gününde 11 salonda 40'ı aşkın başlıkla alanında yetkin isimler ve öğretim üyeleri tarafından eğitimler verildi. Söz konusu eğitimler arasında "Marka Cazibesi", "İklim Değişikliği-Markanıza ve Size Etkisi", "Siber Zorbalık", "Üretimde Dijital Dönüşüm", "Dijital Pazarda Tüketici Yolculuğu", "Markanın Dijital Ortamda Evrimi" ve "Doğrudan Pazarlamada Dijital Yaklaşımlar" gibi konular yer aldı. Monster Notebook üst yöneticisi İlhan Yılmaz, Google Cloud Ülke Müdürü Önder Güler, dünyanın en genç girişimcilerinden Jordan Casey, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, yazarlar Sunay Akın ile Ahmet Ümit'in de aralarında olduğu birçok isim etkinlikte konuşma yaptı. Katılımcıların konuşmaları ve eğitimler devam ederken, fuar alanında da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Akıllı teknolojiler fuarında yerli ve milli üretim teknolojiler katılımcılara gösterilirken, gençler bilgisayar oyunlarıyla keyifli vakit geçirdi. Satranç Müzesi'nin yer aldığı etkinlik alanında canlı satranç gösterileri yapıldı. Katılımcıların sanal gerçeklik gözlüğüyle çok boyutlu dünyada vakit geçirdiği etkinlik alanında, akıllı robotlar da yer aldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle yerli ve milli teknolojileri incelemelerde bulundu, katılımcılarla yakından ilgilendi.