Yenimahalle sporcularına anlamlı vefa ödülü

BUGÜN NELER OLDU

YATSİAD öncülüğünde, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteği ileteması ile gerçekleşen Spora Gönül Vermiş İş İnsanları Futbol Turnuvası'nda Yenimahalle Belediyesi'nin milli sporcuları Naz Arıcı ve Havva Elmalı, Vefa Ödülü'ne layık görüldü. Futbol Turnuvası, "Kadına Şiddete Şut" sloganıyla Hayırsever İş Kadını Emel Uslu Atik'in başlama vuruşu ile başladı. Güneydoğu Anadolu'da yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Atik, konuşmasında kadın olarak spora her daim destek olduğunu dile getirdi vededi.Ödül töreni ile taçlanan turnuvada, Uluslararası Yetişkinler Buz Pateni Yarışması'nda Dünya Şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandıran Yenimahalle Belediyesi'ninÖdülü almaktan dolayı gurur duyduklarını dile getiren başarılı sporcular, "Ülkemizin adını başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Bize bu yolda destek olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ederiz" diye konuştu.