Mustafa sobadan zehirlenerek öldü

BUGÜN NELER OLDU

Ev kadını Suzan Güner, oğlu Mustafa ve dedesi Himmet Yaman ile birlikte babası Hasan Hüseyin Tiflik'in, Hamzalar Mahallesi'ndeki evine gitti. Tek katlı müstakil evde aynı odada kalan Suzan Güner, oğlu ve dedesi ile birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah uyandığında durumu fark eden Suzan Güner, 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen ekipler, Suzan Güner, oğlu Mustafa Kutay Güner ve dedesi Himmet Yaman'ı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırdı. Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kutay Güner, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Suzan Güner ile Himmet Yaman ise ambulans helikopter ile hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Evde başka bir odada bulunan Hasan Hüseyin Tiflik ise gazdan etkilenmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Çubuk'ta yaşanan olayda ise, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı. Barbaros Mahallesi Baki Sokak'ta yaşayan Ali Kurt, sabah erken saatlerde Ankara'daki işine gitmek üzere evden ayrıldı. İş yerinde rahatsızlanan ve doktorun bir günlük istirahat vermesi üzerine eve dönen Kurt, eşi İlknur (42), çocukları Resul Ahmet (11) ve Sedanur Kurt'u (14) baygın halde buldu. Baba Kurt'un sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve çocukları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalenin ardından anne ve iki çocuğu, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Resul Ahmet'in durumunun iyi olduğu, anne İlknur ve kızı Sedanur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.SOBA zehirlenmeleri karbon monoksit gazının neden olduğu bir zehirlenme çeşididir. Kısasürede tıbbi müdahale yapılmazsa ölümle sonlanabilir. Karbonmonoksit kokusuz, yanıcı, zehirli, renksiz bir gazdır. Bu özelliklerinden ötürü sessiz katil adını almıştır. Genellikle bu ölümler, doğal gaz ve kömür, odun, gazyağı, propan gazı gibi yakıtların tam yanmaması, sobanın hatalı kullanılmasından kaynaklanır.KARBON monoksit kapalı ortamda kömür, gaz sobası, mangal, ocak, egzos gazının iyi yanmaması sonucu açığa çıkar. Solunum yapılırken fark edilmez. Eğer odada yeterli havalandırma yoksa yanma sonucu oluşan gazlar oda içine birikir. Karbon monoksit oda içinde belli yoğunluğa ulaştığında ölüme neden olur. Uyku esnasında vücut karbon monoksit zehirleme etkisini algılayamaz. Ölüm olayları genelde gece saatlerinde olur.Lastik, plastik, boya, araba lastiği, tıbbi atık, çöpler yakılmamalı. Sobada yandığı zaman çevreye çok zararlı ve zehirli kirletici gazlar bırakır.Aşırı nemli kömür ve odun kullanmadan önce kurutulmalıdır.Fırtınalı havada sobayı yakmayınYatmadan önce sobayı söndürünSoba yanarken uyumayınSoba söndükten sonra içini iyice temizleyinSobayı üstten yakınSoba borusuna çamaşır kurutmaya yönelik aksesuarlar takmayınSık sık baca tepmesi oluyorsa baca deliği uygun olmayabilirRüzgâr yönüne göre yön değiştiren baca kapakları taktırınSobalarınızı her gün bacalarınızı yılda en az bir defa mutlaka temizleyinizZehirlenme belirtileri varsa pencereyi ve kapıyı açın odaya taze hava girmesini sağlayın.Bütün bacalar çatıdan en az 1 metre yüksekte olmalıBacalar en yakın binadan en az 6 metre uzakta olmalıSobanın altında mermer kullanın.Soba duvardan en az 50 / en çok 150 cm uzağa kurulmalıEn fazla iki dirsek kullanılmalıSoba, dirsek, boru eklem yerleri duman sızdırmamalıEklem yerleri birbirine uygun geçirilmeliSobada tutuşturmayı mutlaka üstten yapmalıSobanın alt ve üst deliklerini açık olmalıYanmakta olan sobaya kesinlikle yeni kömür ilave etmeyinYanan kömür üzerine su dökerek söndürmeyin.Odanın havalandırması uygun, bacanızda açık olsa kesinlikle lodoslu havalarda sobanızı yakmayın. Şofbeninizi kullanmayın.Bacalı kombi veya şofben ile aspiratör aynı bacada olmamalı.Havalandırma menfezleri toz, soğuk giriyor diye kapatmayın, menfez yoksa menfez takın.Karbonmonoksit detektörlerinin her zaman çalışır vaziyette olsun.