Engelli Milli sporculara % 100 burs

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,'nde yaptığı açıklamada, geçen hafta 28 vakıf üniversitesiyle imzalanan anlaşma kapsamında, engelli milli sporculara da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu eğitim imkanı sağlandığını hatırlattı. Bakan Kasapoğlu,temalı çalışmanın mutabakat metnine göre, engelli milli sporcuların söz konusu vakıf üniversitelerinde hangi bölümü seçerlerse seçsin tam burslu okuyabileceklerini belirtti. Tüm çabalarının, engelli vatandaşların hayata katılımını kolaylaştırmak ve onlara motivasyon sağlamak olduğunu ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Özel sporcularımızın her biri birer şampiyon, her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Engelli gençlerimizin doğru eğitim programları ve sosyalleşme desteğiyle ne denli büyük başarılara imza atabildiğini görüyoruz. Farklı bireylerimizin, sanattan spora, eğitimden iş dünyasına kadar hayatın her alanında yazdığın başarı hikayeleri, hepimiz için övünç vesilesidir. Engelli sporcularımız uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Sporun gücüyle engeller nasıl ortadan kaldırılır herkese ispat ediyorlar. Bakanlığımız, tüm engelli bireylerimizin emrindedir.MUTABAKAT metni kapsamında, gelecek yıldan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığının vereceği belgeyle milli sporcu öğrenciler yüzde 100 eğitim bursu alabilecek. Anlaşmada imzası bulunan 28 vakıf üniversitesi, bakanlık tarafından son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı, bu durumun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda da ilanını taahhüt ediyor.MUTABAKAT metnine imza atan vakıf üniversiteleri şunlar: Acıbadem, Altınbaş, Atılım, Bahçeşehir, Beykent, Bezmialem Vakıf, Biruni, Çankaya, Fatih Sultan Mehmet Vakıf, İstanbul Aydın, İstanbul Esenyurt, İstanbul Gedik, İstanbul Gelişim, İstanbul Kültür, İstanbul Medipol, İstanbul Okan, İstanbul Sabahattin Zaim, İstanbul Ticaret, Kadir Has, Koç, Lokman Hekim, Maltepe, Sabancı, TED, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Türk Hava Kurumu, Ufuk, Fenerbahçe Üniversitesi…