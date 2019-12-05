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Satrançta ‘ şampiyonu

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Satrançta ‘büyük usta’ VAHAP ŞANAL Türkiye şampiyonu
TÜRKIYE Satranç Şampiyonası'nda birinciliği 'büyük usta' (GM) Vahap Şanal elde etti. Güriş Holding'in sponsorluğundan Antalya Mirage Otel'de düzenlenen şampiyonada büyük usta Vahap Şanal, büyük usta Mustafa Yılmaz, büyük usta Kıvanç Haznedaroğlu ve uluslararası usta (IM) Deniz Özen, uluslararası usta Can Alp Cansun, uluslararası usta Cem Kaan Gökerkan, uluslararası usta Ege Köksal, uluslararası usta Mert Yılmazyerli, FIDE ustası (FM) Kayra Kamer, FIDE ustası Volkan Sevgi ve usta adayı (CM) Atilla Köksal Yüksel mücadele etti. Vahap Şanal'ın yenilgisiz birinciliği elde ettiği şampiyonada Mustafa Yılmaz ikinci, Mert Yılmazyerli ise üçüncü oldu. Şampiyonada ilk üçe giren sporcular, 2020 yılında gerçekleşecek Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
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Satrançta ‘büyük usta’ VAHAP ŞANAL Türkiye şampiyonu
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