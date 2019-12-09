BUGÜN NELER OLDU

Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ile Kore Kültür Merkezi "K-Pop Festivali" düzenledi. Festivalde, konuklara geleneksel Kore yemekleri ikram edildi, vokal ve dans yarışmalarında Türk öğrenciler bireysel ve grup olarak performans sergiledi. Festival kapsamında, Seol Wondae, Jang Munik, Park Jaechan ve Kim Jonghyeong'dan oluşan "Dongkiz" isimli Koreli müzik grubu konser verdi. Dongkiz grubuna büyük ilgi gösteren gençler, şarkılara coşkuyla eşlik etti. Grup üyeleri, ilk defa Türkiye'ye gelmelerine rağmen Türk hayranlarının ve Türk halkının kendilerini çok sıcak karşıladıklarını belirtti. Grup üyeleri, K-Pop ve Kore'yi sevdikleri için Türk hayranlarına teşekkür etti. Türkiye'nin Kore Savaşı'nda Koreliler ile omuz omuza savaştığını anımsatan şarkıcılar, "kardeş ülke" olarak bildikleri Türkiye'ye tekrar gelmek istediklerini ifade etti.