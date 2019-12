Sabah Namazı Buluşması

Hacıbayram Camii'nde düzenlenen programda sabah namazını kıldırdıktan sonra bir konuşma yapan Erbaş, kalplerin cilasının Allah'ı zikretmek olduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın "Beni zikredin ben de sizi zikredeyim" buyurduğunu hatırlatan Erbaş, "Demek ki Rabbimizin bizi hatırlaması bize bağlı. Biz onu zikir edeceğiz, onu hatırlayacağız ki Rabbimiz de bizden razı olsun" dedi.

149 ÜLKEYE 454 KURBAN HİSSESİ

Erbaş, başka bir ayette ise "Ey nefsini kötülüklerden arındırmış kişi, Rabbin senden, sen Rabbinden razı olarak ona dön" buyrulduğunu ifade ederek, "Kulun Rabbinden razı olması demek, 'Namaz kıl ey kulum, tamam ya Rabbi kılıyorum' demesidir. 'Oruç tut ey kulum, tamam ya Rabbi tutuyorum', 'Faiz yeme ey kulum, yemiyorum ya Rabbi', 'Zina etme ey kulum, etmiyorum ya Rabbi' demesidir. Emirlerini titizlikle yerine getirmesi, nehiylerinden de titizlikle kaçınması demektir. İşte böyle dediği zaman Allah da ondan razı olur" diye konuştu. Zikir yapmanın hem dille Allah'ın isimlerini anmak hem de ona olan kulluğun farkında olmak olduğunu belirten Erbaş, "Allah'ı zikir etmek, dilimizle kalplerin cilası olan Kelime-i Tevhid, Kelime-i Şehadet, subhanellah gibi ifadeleri ve onun esmasını zikrederek kulluğumuzu yerine getirmek. Kul olduğumuzu belirtmek. Onun bütün emirlerini her an zihnimizde canlı tutmak ve hayatımızın bir parçası haline getirmektir" ifadelerini kullandı. Türkiye Diyanet Vakfının yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hayri çalışmalarına değinen Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışacağız. İyiliğin ulaşmadığı yer kalmasın diye 2018'de Türkiye Diyanet Vakfına emanet ettiğiniz kurbanlarınızı 143 ülkeye ulaştırdık. Bu yıl 454 bin kurban hissesini 149 ülkeye ulaştırdık. Sadece kurban ulaştırmıyoruz. Bu kadar ülkeye ülkemizin bayrağını, sevgisini, gücünü, büyüklüğünü ulaştırıyoruz. Emperyalistler, sömürgeciler gibi kervanlarımızı boş götürüp dolu getirmiyoruz. Dolu götürüp boş getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediye Başkanı Balcı 5 binden fazla vatandaşla buluştu



ALTINDAĞ

Belediye Başkanı Asım Balcı, seçim sonrasında yapmaya başladığı Mahalle Buluşmaları ve Halk Günleri ile binlerce Altındağlının derdini yüz yüze dinliyor. Balcı, Altındağ Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen "Halk Günü" buluşmalarında bugüne kadar 2 binden fazla Altındağlı ile birebir ilgilendi. "Mahalle Buluşmaları" etkinliğinde ise ortalama 250-300 kişiyi ağırlayan Balcı, 5 binden fazla vatandaşla buluştu. Altındağlı vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Balcı, "Göreve geldiğimiz günden bugüne, halk günlerinde ve mahalle buluşmalarında isteyen tüm Altındağlı kardeşlerimle bir aradayız. Her gün Altındağ'ın bir başka köşesindeyiz" ifadelerini kullandı.



MADENCİ KOROSU KONSER VERDİ

ZONGULDAK maden işçilerinden oluşan Madenci Korosu, Ankara'da Nazım Hikmet Sanat ve Kongre Merkezi'nde bir konser verdi. Zonguldak Kent Konseyi, Genel Maden İşçileri Sendikası ve Ankara Zonguldaklılar Derneği'nin girişimleriyle gerçekleştirilen konsere; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Yönetim Kurulu Üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda Zonguldaklı katıldı.



ÖĞRENCİLER İLK KEZ SİNEMADA FİLM İZLEDİ

KIRIKKALE'DE

"Sinemaya gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında öğrenciler ilk kez sinemada film izledi. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleşen proje kapsamında, "Sinemaya gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi hazırlandı. 1 haftada bin 740 öğrenci, AVM'de film izledi. Öğrenciler, ilk defa film izlemenin de keyfini yaşadı. Sinema etkinliğine Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Şube Müdürü Hüseyin Özay ve sınıf öğretmenleri katıldı.