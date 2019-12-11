1001 projeye büyük destek

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığınınsloganıyla yürüttüğü 2019-I Özel Çağrısı sonuçlandı. Bakan Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek için başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Bakan Kasapoğlu, gençlerin projelerine 17,5 milyon lira kaynak sağladıklarına işaret ederek,hedefi doğrultusunda, gençlerin tasarlayacağı ve uygulamaya geçirecekleri projelerine destek sağladıklarını ve sağlayamaya devam edeceklerini belirtti. Kasapoğlu, 2023 vizyonuna işaret ederek,ifadelerini kullandı.