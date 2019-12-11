1001 projeye büyük destek

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Fikir sizden uygulama sizden"
sloganıyla yürüttüğü 2019-I Özel Çağrısı sonuçlandı. Bakan Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek için başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Geçen yıl yapılan çağrıya göre 7 kat fazla başvuruda bulunuldu. Program kapsamında ilkokulların 104, ortaokulların 240, liselerin 442, BİLSEM'lerin 58, üniversitelerin 157 projesine destek sağlandı.
"GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"
Bakan Kasapoğlu, gençlerin projelerine 17,5 milyon lira kaynak sağladıklarına işaret ederek, "Öz güven sahibi ve uluslararası rekabet gücü yüksek gençler"
hedefi doğrultusunda, gençlerin tasarlayacağı ve uygulamaya geçirecekleri projelerine destek sağladıklarını ve sağlayamaya devam edeceklerini belirtti. Kasapoğlu, 2023 vizyonuna işaret ederek, "Ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek yenilikçi fikirlerini ve girişimlerini desteklemekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Gençlerimizin yürüttükleri harika çalışmalara hep birlikte şahitlik ettik. Gençlerimizle gurur duyuyoruz"
ifadelerini kullandı.