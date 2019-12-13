Güdül tereyağ için çalkaladı

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KALKINMA Ajansı, Güdül Belediyesi'yle ortaklaşa bir sosyal destek projesi geliştirdi. Sosyal etkinlik, vatandaşlar tarafından kavanoza konulan yoğurt ve suyu karıştırarak belirli bir süre çalkaladıktan sonra, doğal tereyağı elde edildi. Vatandaşlar sosyal projeye büyük destek verdi.AMAÇLARININ doğal beslenmeye yönelik ve spor olduğunu ifade eden Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Güdül buna uygun, burada tarım ve hayvancılık çok iyi. Eskiden bu uygulamayı atalarımız yayıkta yapardı ve sıcak sıcak yenilirdi. Günümüz koşullarında bir cam şişe doğal yoğurt ve su bunun ham maddeleri, bunu sallayarak güzel bir tereyağı elde edebiliriz. Bu tereyağı hem sağlıklı hem de doğaldır. Bu tereyağını yaparken hem spor oluyor bize. Amacımız hem spor, hem sağlıklı beslenmek, hem de Güdül'deki yöresel ürünlere dikkat çekmekt buradaki istihdamı artırmaktır" dedi. Tereyağının nasıl yapıldığını anlatan Yalçın, " Yoğurt doğal olmalıdır. Kavanoza belirli bir miktarda koymak gerekir. Daha sonrasında su koyup çalkalamak gerekir" ifadelerini kullandı.Üretilen tereyağları vatandaşlara dağıtıldı.