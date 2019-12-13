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MAMAK Belediyesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında iş arayan ve işverenleri aynı platformda buluşturacak Mamak İstihdam Merkezi (MİM) hizmete girdi. Mamak Belediyesi Hizmet Binası'nda kurulan istihdam merkezinin açılışını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay, başkan yardımcıları, muhtarlar ve davetliler yaptı. Mamak'ta ikamet eden, iş arayan ve işveren her vatandaş, isterse Mamak İstihdam Merkezi'ne gelerek isterse www. istihdam. mamak. bel.tr adresinden oluşturacağı kayıt ile aradığı iş ve işçiyi dijital ortamda bulabilecek. İşverenle çalışanı buluşturan Mamak İstihdam Merkezi'nin daha fazla kişiye ulaşarak, işsizlik sorununa çözüm üretecek önemli bir platform olacağını kaydeden Başkan Köse, "İş arayan hemşerilerimiz kendine uygun iş ilanlarını inceleyebilecek, eleman arayan işverenlerimiz ise burada özgeçmiş oluşturan, iş talebi olan herkese ulaşabilecek. Mamak Belediyesi olarak gerek aile merkezlerimizde gerekse Musiki Muallim Mektebimizdeki hobi ve meslek edindirme kurslarımız, ara eleman ihtiyacına cevap verecek" dedi. İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay, "Başkan Köse'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.