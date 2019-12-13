Örnek sporcu Hasan Gökhan Kotan

DÜNYA Down Sendromlular Spor Federasyonu (IBA) tarafından Portekiz'de düzenlenen ve Türkiye'nin üçüncü olduğu Down Sendromlular Basketbol Dünya Şampiyonası'nda A Milli Takımın formasını giyen Hasan Gökhan Kotan'a Keçiören Belediye Başkanı Tungut Atınok övgüler yağdırdı. Geçtiğimiz günlerde "Başkanım Okulumda"
programı kapsamında Özkent Akbilek Ortaokulu'nu ziyaret eden Başkan Altınok, davetliler arasında yer alan Milli Sporcu Hasan Gökhan Kotan'ı salondaki öğrencilere örnek olarak gösteren Altınok "Keçiörenli olan milli sporcumuzla bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı"
dedi.