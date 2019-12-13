Örnek sporcu Hasan Gökhan Kotan

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DÜNYA Down Sendromlular Spor Federasyonu (IBA) tarafından Portekiz'de düzenlenen ve Türkiye'nin üçüncü olduğu Down Sendromlular Basketbol Dünya Şampiyonası'nda A Milli Takımın formasını giyen Hasan Gökhan Kotan'a Keçiören Belediye Başkanı Tungut Atınok övgüler yağdırdı. Geçtiğimiz günlerdeprogramı kapsamında Özkent Akbilek Ortaokulu'nu ziyaret eden Başkan Altınok, davetliler arasında yer alan Milli Sporcu Hasan Gökhan Kotan'ı salondaki öğrencilere örnek olarak gösteren Altınokdedi.