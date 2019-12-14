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Başından döner bıçağı ile yaralanan şahıs isyan etti

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Başından döner bıçağı ile yaralanan şahıs isyan etti
ALTINDAĞ'DA başından döner bıçağı ile yaralanan şahıs, kendisini yaralayan kişiye isyan etti. Tedavisi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay, gece geç saatlerde Altındağ Hacı Bayram Veli Mahallesi Bentderesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan lastikçiye gelen ve bir süre orada vakit geçiren Ayhan A., lastikçide çalışan ve daha önce husumetli olduğu Ceyhan E. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine arbedede Ceyhan E., Ayhan A.'yı döner bıçağı ile başından yaraladı. Ceyhan E.' suç aleti ile gözaltına alındı.
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Başından döner bıçağı ile yaralanan şahıs isyan etti
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