E 77 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kuruluş yıl dönümü etkinliklerine; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, EGO Teftiş Kurulu Başkanı Bülent Alıcı, Emekli EGO Genel Müdürlerinden Cihan Altınöz ve Ethem Özbakır, Esnaf Odaları ile Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve personel katıldı.EGO Teftiş Kurulu Başkanı Bülent Alıcı moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, emekli EGO Genel Müdürleri kendi dönemlerinde yaşadıkları anıları paylaşarak, salondakileri adeta geçmişe yolculuk yaptırdı. Başkentte vatandaş memnuniyetini öncelediklerini, akıllı ulaşım sistemlerini ve bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullandıklarını söyleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu mesajları verdi: "Cumhuriyetin kuruluş dönemine denk gelen ve kökleri o tarihe kadar uzanan bu güzide kuruluşumuz, süreç içerisinde Cumhuriyetin Başkenti Ankara'ya çok faydalı hizmetler yaptı. Ankara'nın hatta Türkiye'nin ulaşım alanında bir markası haline geldiğini hepimiz biliyoruz. Yaptığımız hizmetin vatandaşlarda bir karşılığı olduğunu, olumlu ya da olumsuz yansımalarını eş zamanlı olarak görme şansımız oluyor ve bu insanı heyecanlandıran bir şey. Hizmet kalitesini artıracağız, ulaşımı daha da güvenli hale getireceğiz."Emekli EGO Genel Müdürleri ile 2019 yılında emekliye ayrılan personele başarı plaketlerinin takdim edildiği kutlama programı sonrası düzenlenen resepsiyonda Herdem Müzik Grubu ile Sokak Sanatçıları da bir konser verdi.25 yıldan sonra hatırlanmanın mutluluk verici olduğunu söyleyen Emekli EGO Genel Müdürü Ethem Özbakır, "Kendi dönemimizde Metro, Ankaray ve Doğalgazda önemli çalışmalar yaptık. Bu dönemi de oldukça başarılı buluyorum. Zorlukların üstesinden gelinecek ve Ankaralılara güzel hizmetler verecek. İlk günden bugüne kadar EGO ilkleri başardı" ifadelerini kullandı.77. yaşını kutlayan EGO Genel Müdürlüğü, 1987 model belediye otobüsünü Büyükşehir Belediyesi önüne getirerek, misafirlere nostalji yaşattı.