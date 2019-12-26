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Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Yarın bu yollar trafiğe kapalı
Ankara Valiliği Atatürk'ün Ankara'ya gelişi nedeniyle düzenlenecek etkinlikler için trafiğe kapatılacak yollara ilişkin duyuru yayınladı. Duyuruda "Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlama törenleri ile ilgili olarak; Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi-Anıtkabir Anadolu Meydanı, Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı Ulus Atatürk Anıtı önüne kadar güzergahtaki yollar etkinlik sona erene kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır" denildi.
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